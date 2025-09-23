Nadie puede creer lo que ya logró Keylor Navas en Pumas: el récord que marcó

Keylor Navas es el portero que menos goles ha recibido, pues desde su debut en la jornada 3 del Apertura 2025 en la que Pumas venció 2-0 a Querétaro , el costarricense solo ha permitido 4 tantos en las 7 fechas que ha disputado desde su llegada al futbol mexicano, un récord que buscará mantener hasta el final del torneo.

Navas sí pudo marcar diferencia en su llegada al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a comparación de Memo Ochoa, quien no logró el objetivo planteado por el Limassol tras recibir 5 tantos en su debut en la liga de Chipre . Lo anterior, ya que Rodrigo Parra, quien disputó las primeras 2 jornadas, permitió 6 tantos, hecho que causó el fichaje del exportero del Real Madrid.

Pumas MX Keylor Navas tiene el récord de menos goles recibidos desde la jornada 3 hasta la 9

Keylor disputó su primer partido en la jornada 3, en la que no recibió gol y desde entonces ha tenido 2 vallas incitas más en la Liga BBVA MX. Los 4 goles que ha permitido el costarricense fueron los siguientes:



Pumas 1-1 Necaxa – Jornada 4 Toluca 1-1 Pumas – Jornada 5 Mazatlán 1-4 Pumas – Jornada 8 Pumas 1-1 Tigres – Jornada 9

Cabe destacar que Navas casi logra evitar otro gol ante Tigres, pues paró un penal; sin embargo, dio rebote, situación que aprovechó Ángel Correa para marcar la anotación con la que su equipo empató ante Pumas.

No pudo ser el héroe JJ Macías… y le duró muy poco el gusto a los @PumasMX #Pumas… tras una revisión en el VAR, se decretó penal y aunque #KeylorNavas había atajado perfectamente el cobro…ANGEL CORREA aprovechó el contra remate y marcó el empate para los #Tigres al 92'.



1-1. pic.twitter.com/fTh3mSpsim — Angel Ricalde (@efectoRicalde) September 21, 2025

El Top-5 de porteros con menos goles recibidos en el Apertura 2025, récord que tiene Keylor Navas

Keylor Navas es el portero de la Liga BBVA MX que menos goles ha permitido, desde su debut en la fecha 3. Tras del costarricense le siguen:



Keylor Navas – Pumas – 4 goles José Antonio Rodríguez – Xolos - 7 goles Kevin Mier – Cruz Azul – 7 goles Luis Ángel Malagón – América – 8 goles Nahuel Guzmán – Tigres – 9 goles

Cabe destacar que los goles permitidos son de la fecha 3 a la 9 del Apertura 2025, jornadas en las que Keylor Navas ha defendido los 3 palos de Pumas en la Liga BBVA MX.