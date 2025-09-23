¿Liga del retiro? Fernando Morientes sacude al futbol mexicano con declaraciones

El exdelantero del Real Madrid y de la selección española, Fernando Morientes, encendió el debate sobre el presente y futuro de la Liga BBVA MX con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Durante una charla con medios internacionales, el campeón de Champions League fue directo al señalar que el futbol mexicano corre el riesgo de convertirse en una “liga del retiro” si no se toman medidas estructurales.

“Si México quiere crecer, debe evitar ser solo un destino de retiro. Lo importante es que los futbolistas lleguen a competir, no solo a vivir la experiencia”, afirmó Morientes, quien ha seguido de cerca el desarrollo de la Liga MX en los últimos años. Para el exjugador, el país tiene todos los ingredientes para ser una potencia futbolística, pero aún falta dar el salto competitivo.

“La pasión existe, el amor por el futbol es enorme, pero hace falta trabajar desde la base y hacer una liga realmente competitiva, con equipos capaces de enfrentarse de verdad en grandes torneos”, agregó.

¿Cuál es el atractivo de la Liga MX para los jugadores españoles?

Morientes también reconoció que el futbol mexicano tiene un atractivo especial para los jugadores españoles, quienes ven en la Liga MX una opción viable por múltiples razones. “Entiendo que muchos jugadores españoles quieran venir aquí, por idioma, cultura, pasión y hasta comida”, comentó entre risas. Sin embargo, insistió en que el objetivo debe ser competir, no simplemente disfrutar de una etapa final en la carrera.

Estas declaraciones llegan en un momento clave, cuando la Liga MX busca internacionalizarse y elevar su nivel con torneos como la Leagues Cup y la expansión de su presencia digital. La crítica de Morientes podría servir como un llamado de atención para directivos, entrenadores y jugadores que apuestan por un futbol más exigente y menos complaciente.

¿Qué equipo de la Liga MX buscó fichar a Fernando Morientes?

Además, Fernando Morientes compartió una anécdota poco conocida: antes de colgar los botines, el Toluca intentó llevarlo al futbol mexicano. Sin embargo, tras culminar su etapa en Francia, el exdelantero decidió cerrar su carrera por decisión propia.

“Preferí irme cuando aún podía hacerlo con dignidad y con títulos bajo el brazo”, confesó, dejando claro que su retiro fue una elección consciente y con el orgullo intacto de lo conseguido en Europa.

