Jersey negro: este es el precio del nuevo uniforme alternativo de Cruz Azul

Cruz Azul rompió el mercado en este Apertura 2025, pues sacó a la venta su tercer uniforme, el cual es completamente diferente al ser en negro. La nueva indumentaria de la Máquina fue presentada en las redes sociales y se utilizó por primera vez en el encuentro que le ganó 2-0 a Rayados. El jersey ya se encuentra disponible en la tienda de la marca que lo patrocina y en la propia del club.

El precio de la nueva playera de la Máquina va desde los 1,349 pesos hasta los 1,849 pesos y ello depende si es para niño, mujer o hombre. La nueva indumentaria del club no solo contempla los jerseys, pues también sacó gorras, chamarras y polos en color negro, todo para que el aficionado arme su outfit en la parte final del Apertura 2025, torneo que ya tiene a los primeros clasificados a los Cuartos de Final .



Jersey hombre – 1,849 pesos

Jersey mujer – 1,599 pesos

Jersey niño – 1,349 pesos

Gorra – 599 pesos

Chamarra mujer – 1849 pesos

Chamarra hombre – 1949 pesos

Polo – 1,249 pesos

Cabe mencionar que el uniforme negro del conjunto de la Noria se encuentra disponible en la tienda de la marca que lo patrocina y en la de Cruz Azul. Asimismo, el club informó que el nuevo jersey también se está vendiendo en el Estadio Olímpico Universitario, tal como ocurrió en el duelo contra Rayados de Monterrey.

Los detalles del nuevo jersey de Cruz Azul

La nueva playera de Cruz Azul es una joya e incluso puede ser de colección e invaluable en un futuro, ya que contiene detalles meticulosos. Todo el jersey es completamente negro, aunque con varias cruces por todas partes. Lo que resaltan son los vivos en blanco, que contrastan con la tonalidad original.

La playera también contiene elementos que llaman la atención como las leyendas “Yo soy celeste, es un sentimiento que no morirá" y “La unidad y el tejido cultural son la esencia de este jersey”.