El lateral derecho que resolvería los problemas de Cruz Azul y juega en Europa

En medio de todos los rumores que rodean a Cruz Azul rumbo al Apertura 2026, hay una realidad que dentro de La Noria parece imposible de ignorar: La Máquina necesita resolver cuanto antes su lateral derecha.

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Durante los últimos torneos, esa zona del campo se ha convertido en una de las mayores debilidades del equipo celeste. La rotación constante de futbolistas, los experimentos tácticos y la falta de un titular indiscutible han provocado que Cruz Azul no logre encontrar estabilidad en una posición que hoy resulta clave en el futbol moderno.

Y ahí aparece un nombre que encaja prácticamente a la perfección: Jorge Sánchez. Un jugador que se sabe por diversas fuentes, no ve con malos ojos su regreso a La Máquina.

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Jorge Sánchez reúne todo lo que hoy necesita Cruz Azul

El defensor mexicano no solo cuenta con experiencia en Europa, sino que además atraviesa una etapa de plena madurez futbolística. A sus 28 años, Jorge Sánchez combina ritmo competitivo, recorrido internacional y conocimiento absoluto de la Liga MX, algo que pocos jugadores disponibles en el mercado pueden ofrecer.

Otro detalle que podría jugar a favor de La Máquina está en el plano económico. La deuda pendiente que mantiene PAOK con Cruz Azul, precisamente por la opración de Jorge Sánchez a Grecia, podría convertirse en un elemento importante dentro de cualquier negociación, facilitando un trato que en otras circunstancias sería mucho más complejo.

Además, su posible llegada tendría múltiples ventajas para Cruz Azul. No ocuparía plaza de extranjero, conoce perfectamente la presión de vestir una camiseta grande y, quizá más importante, llegaría listo para competir desde el primer día.

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Ese factor no es menor. Muchas veces los fichajes más costosos no son los que mejor rinden, y gran parte del problema suele ser el periodo de adaptación. Con Jorge Sánchez, ese riesgo sería mínimo.

Hoy, la pregunta para Cruz Azul no parece ser si Jorge Sánchez elevaría el nivel del plantel. Eso parece evidente. La verdadera duda es si la directiva logrará moverse lo suficientemente rápido para cerrar al jugador que podría solucionar uno de sus problemas más urgentes.