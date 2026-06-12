Jorge Valdano; analista en Los Protagonistas Extra: ''No tener un jugador diferencial es un problema’’

La Selección Mexicana de Futbol ganó, gustó y dejó ir la goleada en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica. El combinado dirigido por Javier Aguirre sacó las tres unidades que en el papel se tenían que ganar y gran parte del resultado fue mérito de Julián Quiñones.

El delantero sensación en la liga de Arabia Saudita tomó las riendas de la ofensiva mexicana y en la mesa de análisis de Los Protagonistas Extra, se discutió si México tenía un futbolista que se 'saliera del molde'. ''No tener un jugador diferencial es un problema, muchas veces los equipos descansan ahí. No te habló de un Maradona, habló de un Luis Díaz como tiene Colombia o un Valverde que tiene Uruguay. Jugadores que se hacen responsables del partido en momentos precisos y que finalmente contagian el nivel al resto. Ese tipo de jugadores te despiertan al equipo.'', comentó el analista argentino.

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Siguiendo el hilo de esta charla, tanto Christian Martinoli como Luis García coincidieron que en el duelo ante Sudáfrica fue Julián Quiñones el que se salió del script. Además, Fernando Morientes y el Doctor recalcaron que Javier Aguirre fue sensato en dejar a Brian Gutiérrez en la parte complementaria a pesar de no tener sus mejores minutos en el primer tiempo. ''No lo sacó, para no jorobarlo en un futuro, igual lo de Edson, quien no está en su mejor momento y darle minutos.'', destacó García.

México vs Corea del Sur por TV Azteca Deportes

Uno de los duelos más llamativos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el de la Selección Mexicana de Futbol en contra de los Tigres de Asia. Los dos equipos llegan con una victoria en la espalda y se jugarán el liderato en el Estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio a las 7:00 pm.

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