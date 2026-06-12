El nombre que quedará para siempre: Krejčí anotó el primer gol del Estadio Guadalajara

El Estadio Guadalajara ha estrenado sus redes de manera oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el nombre que quedará grabado para siempre en los libros de historia es el de Ladislav Krejčí. El europeo abrió la cuenta para Chequia, que no pudo sostener la ventaja y cayó (2-1) ante Corea del Sur.

En un duelo vibrante frente a los asiáticos, el futbolista checo aprovechó una oportunidad de oro para marcar el 1-0 transitorio, convirtiéndose así en el primer jugador en anotar un gol en este recinto mundialista. El tanto de Krejčí no solo hizo estallar a los aficionados presentes en Zapopan, sino que le otorgó una ventaja inicial a la selección de Chequia en un partido emotivo.

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Un gol que marca un precedente

El Estadio Guadalajara, conocido por ser uno de los escenarios más imponentes y modernos de esta competencia, ya tiene a su primer goleador. La jugada, que culminó con el remate de Krejčí, reflejó la intensidad con la que se están viviendo los partidos en tierras tapatías. Para el jugador checo, este momento representa el punto más alto de su carrera internacional, inscribiendo su nombre junto a las grandes leyendas que han dejado huella en los mundiales jugados en México.

Con este marcador, México y Corea del Sur quedan como líderes con tres unidades, mientras que Chequia y Sudáfrica no suman puntos.