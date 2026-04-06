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Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026

La Liga BBVA MX comienza a llegar a su recta final y las Chivas se encaminan como el primer clasificado

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Pumas UNAM
Armando Gonzalez celebrates his gal 2-2 of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con varios resultados sorpresivos y el agónico empate por parte de las Chivas Rayadas del Guadalarajara en su compromiso ante Pumas de la UNAM que le permitió mantener el invicto en el Estadio Akron y extender su racha sin perder ante los Universitarios, además de convertirse en el primer equipo calificado a la Liguilla.

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Asi quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 13

La cabalística Jornada 13 dejó varios resultados sorpresivos como el final del invicto de Toluca en el Clausura 2026 tras caer ante Querétaro o la derrota de Rayados de Monterrey a manos de Atlético de San Luis y de Cruz Azul ante Pachuca.

Para cerrar la fecha 13, los Pumas estuvieron a punto de conseguir un triunfo en Guadalajara, pero una jugada imprudente por parte de Duarte en el complemento de la segunda mitad llevó al árbitro a cambiar de opinión y señalar la pena máxima que convirtió Hormiga González en el último minuto.

Este empate le permitió a Chivas convertirse en el primer equipo clasificado a la Liguilla a falta de cuatro jornadas, gracias a los 31 puntos que han sumado en una espectacular campaña en la que solo ha tropezado en un par de ocasiones.

Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, anota ante Rayados en la Jornada 13 de la Liga MX.
Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, anota ante Rayados en la Jornada 13 de la Liga MX.|JONATHAN DUENAS/MEXSPORT

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

  1. Chivas - 31 puntos
  2. Cruz Azul - 27 puntos
  3. Toluca - 26 puntos
  4. Pachuca - 25 puntos
  5. Pumas - 24 puntos
  6. América - 18 puntos
  7. Atlas - 18 puntos
  8. Tigres - 17 puntos
  9. Necaxa - 16 puntos
  10. León - 16 puntos
  11. Tijuana - 15 puntos
  12. Juárez - 15 puntos
  13. Rayados - 14 puntos
  14. Atlético de San Luis - 14 puntos
  15. Puebla - 13 puntos
  16. Querétaro - 11 puntos
  17. Mazatlán - 11 puntos
  18. Santos Laguna - 9 puntos

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