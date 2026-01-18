Voleibolista europea vino a América pero saldrá de su equipo sin jugar un solo minuto

El voleibol en Sudamérica tiene casos de sumo interés como el peruano, donde su liga generó bastante expectativa y más con fichajes como los de Jovana Stekovic. Lamentablemente, el que lucía como un refuerzo bomba, se convirtió en un problema para todos los relacionados con la transferencia de la voleibolista desde Serbia. Por eso, el club anunció una decisión que desconcierta al entorno de San Martín.

¿Qué pasó con el fichaje de la voleibolista Jovana Stekovic?

La serbia fue anunciada para la temporada presente, sin embargo con el paso de las semanas todos se preguntaban por qué la europea solamente estaba presente en las gradas. Hay imágenes del propio club, donde ella está presente y conviviendo con sus compañeros, pero no ha entrado ni un solo minuto en este 2026.

Y ante lo incomprensible de tener a tu refuerzo estelar en las gradas, los directivos de San Martín reconocieron que la situación es sumamente complicada… pues no han conseguido el pase para que ella pueda competir. “Ese es un tema que todavía no lo hemos solucionado, pero en cuanto tengamos la solución, vamos a avisarlo. Pero probablemente Jovana no va a jugar en el equipo”.

Con esto se confirmaría que el plan de acción del equipo quedó totalmente sepultado y tendrán que encontrar otro tipo de soluciones. La jugadora europea llegó para el presente torneo y también para jugar en el Sudamericano de Clubes 2026. Por eso, se concretaría una gran decepción. Se indica que ambas partes rescindirían el acuerdo, pues a ninguno le está beneficiando tener a Jovana parada.

¿Por qué la directiva no pudo inscribir a la voleibolista?

No se ha indicado de manera concreta por qué la parte administrativa no ha conseguido su transfer para que ella pueda desempeñarse en Perú, pero parece que es un tema sin salida. Ante eso, mejor indicaron que lo más probable es que no haya trascendencia en el fichaje. Además, recalcaron que están invirtiendo lo necesario.

Y es que se aseguró que estaban gastando mucho, pero el tema es que han padecido con las lesiones. Así lo explicó Yudy Balcazar, gerente deportivo del club: “No es que estamos invirtiendo un montón como la gente cree, sino que nosotros tenemos un problema de lesiones. Por eso estamos buscando la forma de mejorar nuestro equipo”.