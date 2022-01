El Barcelona perdería a su refuerzo bomba en el ataque

El Barcelona continúa buscando fortalecer su plantilla para el primer semestre del 2022, en los últimos días el nombre de Álvaro Morata surgió como un candidato firme para llegar al cuadro dirigido por Xavi Hernández, sin embargo, el fichaje tambalea.

El actual equipo de Morata es la Juventus de Turín, y el entrenador de dicho club, Massimiliano Allegri, echó por tierra los rumores y aseguró que el delantero “no se irá" al Barcelona tras los rumores sobre su posible marcha al equipo de Xavi Hernández.

"Álvaro es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda con ilusión”, explicó Allegri en la rueda de prensa previa al partido ante el Napoli, equipo de Hirving Lozano.

El estratega italiano, dio fin a las versiones llevaban días circulando sobre la posible salida de Morata al conjunto culé, agregó que el delantero madrileño ha marcado 21 goles en la temporada pasada, además remarcó que “este año ha anotado siete goles a balón parado”.

Morata jugó en el Real Madrid y Atlético de Madrid

Morata, de 29 años de edad, ha tenido una carrera llena de retos, pues ha vestido la camiseta ‘bianconera’ en dos etapas de su carrera, la primera entre 2014 y 2016, y la actualmente vive su segundo aire con el equipo italiano, además tuvo pasado con el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Los refuerzos de Barcelona para el 2022

El Barcelona está sumido en una de sus peors crisis económica, pues no tienen presupesto para conseguir refuerzos de alto novel, la primera incorporación fue Dani Alves, jugador venerano, quien podrá aportar su experiencia con los juveniles del club, la segunda contratación fue Ferran Torres , procedente del Manchester City.

