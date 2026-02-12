¡Respaldan a Brunetta! En Tigres aseguran que es su mejor jugador

Aunque los Tigres tuvieron una gran victoria ante el Forge FC para avanzar a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el delantero Juan Brunetta reflejó su frustración al ser sustituido del partido.

Te puede interesar: Los 4 FRACASOS de Efraín Juárez al frente de Pumas; ¿saldrá del club?

Sin embargo, su compañero Fernando Gorriarán señaló que respaldan al atacante argentino a pesar del mal momento que atraviesa, en especial por la falta de gol en los últimos partidos de la “U” de Nuevo León.

“Es el jugador con más calidad que tenemos en el plantel, sabe que tiene el respaldo y la confianza de todos nosotros; quizás no está entrando la pelota que él quiere, pero es confianza, que vuelva a hacer el gol”, declaró ante la prensa después del juego.

RESUMEN: Mirassol vs Cruzeiro | J3 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Apoyo excepcional para el delantero argentino

Brunetta fue captado en la banca visiblemente afectado por el rendimiento individual que tuvo en este encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Universitario el martes 10 de febrero.

Al respecto, Gorriarán agregó que su compañero fue una de las figuras para que el conjunto de la UANL estuviera muy cerca de conseguir el título de la LIGA BBVA MX en el Apertura 2025.

“Él nos llevó a la Final el torneo pasado y esperamos que este torneo sea lo mismo, que recupere esa confianza”, comentó el mediocampista uruguayo ante los medios de comunicación.

Los últimos números de Brunetta

Juan Brunetta está pasando por un bache futbolístico, ya que acumula nueve partidos sin anotar. Su último gol que consiguió fue en la semifinal de vuelta de los Tigres ante Cruz Azul, con el que obtuvieron el pase a la final.

Cabe señalar, que el futbolista argentino viene de registrar su mejor cuota goleadora con la playera auriazul, luego de que marcó ocho tantos durante la fase regular y todavía tres más en la Liguilla, para un total de 11 dianas.

En el Clausura 2026, solamente ha aportado una asistencia en la victoria de los “Felinos” ante Santos Laguna durante la fecha cinco de la semana anterior.

Te puede interesar: Es leyenda de la Selección Mexicana, pero llegó a Chivas y no hizo ningún gol