El futbolista de Tigres que estaría en la mira de dos grandes de México

Aunque la concentración en Tigres está en la final de la Concacaf Champions Cup que disputarán contra el Toluca, durante los últimos días también comenzó a sonar que dos clubes grandes de México tendrían en la mira a una de sus figuras.

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Se trata del atacante Juan Brunetta, quien está en el radar tanto de Cruz Azul como de América para este mercado de traspasos, en el que ambos buscarán reforzar sus plantillas con algún jugador de renombre de acuerdo a diferentes versiones periodísticas.

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Brunetta, el apuntado por los grandes

En el caso de las Águilas están sondeando varios nombres importantes, como el del colombiano Nelson Deossa, ex de Rayados y actualmente en el Real Betis de España; además del extremo marroquí Oussama Idrissi del Pachuca.

Mientras que en el caso de la Máquina recientemente se especuló que también estaría interesado en los servicios de Brunetta, en especial ante la falta de un jugador más determinante en la última zona del campo.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que la directiva del conjunto de la “U” de Nuevo León esté pensando en escuchar ofertas de uno de los futbolistas más fundamentales del grupo.

Los números de Brunetta

Aunque este semestre el futbolista argentino pasó por una racha complicada sin poder colaborar en anotaciones, al final se recuperó y se mantiene como uno de los elementos más productivos de los Tigres en los últimos años.

Desde que llegó al club en el año 2024, Brunetta sumó 99 partidos de Liga BBVA MX con la playera auriazul, con un balance de 37 goles y 19 asistencias, para un promedio de aportar un tanto por cada dos juegos.

Mientras que este último torneo Clausura 2026 acabó con un registro de ocho dianas entre la fase regular y la Liguilla, siendo su segunda mejor cuota con los “Felinos”, únicamente superada por los 11 goles que anotó en el Apertura 2025.

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