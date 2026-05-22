La estadística que SEPULTA a Cruz Azul tras empatar Final de Ida contra Pumas

Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en el juego de Ida de la Final del torneo Clausura 2026 y ahora definirán al campeón de la Liga BBVA MX el próximo domingo 24 de mayo cuando se enfrenten en la Vuelta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria; sin embargo, La Máquina llega con una desventaja histórica cuando iguala en el primer partido.

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¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

Cruz Azul nunca ha ganado una Final en torneos cortos cuando empata en la Ida

Siempre que Cruz Azul empata en el partido de Ida termina perdiendo la Final del Vuelta y es una estadística que se ha repetido por tres partidos definitivos por el título desde que se juegan los torneos cortos.

Así mismo le ocurrió en las Finales del Invierno 99 cuando empató en la ida 2-2 contra Pachuca y terminó perdiendo en la Vuelta con un agónico gol de oro convertido por Alejandro Glaría.

Cruz Azul disputará la Final del Clausura 2026|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Posteriormente, La Máquina repitió la historia en el Apertura 2017 y Clausura 2024, ambas veces contra el América sucumbiendo contra las Águilas y dejando escapar los títulos de la Liga BBVA MX, por lo que la historia parece encaminarse al mismo destino.

Los Cementeros son el equipo que más veces ha quedado subcampeón en la historia del futbol mexicano con 12 ocasiones y de ellos depende no llegar a 13 finales perdidas, pero enfrente tendrán que enfrentarse contra unos motivados Pumas dirigidos por Efraín Juárez que quieren acabar con una sequía de 15 años sin levantar la copa.

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