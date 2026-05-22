Fue despreciado en Pumas y ahora está a un paso se ser CAMPEÓN con Cruz Azul

En Pumas nunca tuvo los minutos esperados y destacó por su paso por las categorías con límite de edad sin llegar nunca al primer equipo; sin embargo, fue en Cruz Azul en donde Amaury García recibió la confianza necesaria que ahora lo ha convertido en un elemento indiscutible con el equipo que podría levantar su décima estrella muy pronto.

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¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

Amaury García fue despreciado por Pumas, pero Cruz Azul podría hacerlo campeón

Amaury García está teniendo una revancha personal al enfrentarse en la Final del Clausura 2026 al equipo que le negó la oportunidad de debutar en primera y que lo relegó a las categorías con límite de edad y a equipos de la Liga de Expansión.

Sin embargo, es en Cruz Azul en donde ha destacado desde que llegó al equipo en 2024 y de a poco se ha ganado la titularidad en el primer equipo desde el Apertura 2024 cuando jugó 11 minutos repartidos en tres partidos.

El camino ha sido complicado para zaguero que con la Máquina ha disputado 34 partidos desde su llegada y que se ha hecho de un lugar en la titularidad durante la Liguilla y de la mano de Joel Huiqui.

Amaury García en Cruz Azul.|Instagram @amaury_gm

Por su parte, con los Universitarios solo disputó 15 partidos debutando en Primera División en el Guardianes 2020 en el que jugó cinco partidos para un total de 133 minutos.

En caso de conquistar el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, será ante su ex equipo contra el que borde la décima estrella en el escudo del Cruz Azul, pero para ello primero deberán de obtener la victoria el próximo domingo en la Final de Vuelta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, la que durante muchos años fuera su propia casa.

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