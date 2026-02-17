¡Preocupa mal momento! Figura de la Liga BBVA MX sigue lejos de su mejor nivel

Además de la derrota de los Tigres ante Cruz Azul, una de las preocupaciones que hay en la afición regiomontana es que se mantiene el mal momento que atraviesa una de sus figuras.

Te puede interesar: El detalle que tumbó el fichaje: Sale a la luz por qué Miguel Borja no firmó con Cruz Azul

Se trata de Juan Francisco Brunetta, quien sigue lejos de su mejor nivel, tanto que incluso llevó al técnico Guido Pizarro a mandarlo a la banca para este duelo contra la Máquina en el Estadio Cuauhtémoc,

RESUMEN: Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

No logra salir de la mala racha

El futbolista argentino ingresó para el segundo tiempo, no pudo romper su racha negativa que ahora se extiende a 10 partidos sin poder marcar gol, tanto en LIGA BBVA MX, como en la Concacaf Champions Cup.

Curiosamente su último gol que consiguió fue en la semifinal de vuelta de los Tigres ante Cruz Azul, con el que obtuvieron el pase a la final del Apertura 2025, lo cual se remonta al 6 de diciembre del año pasado. En el actual Clausura 2026, Brunetta solamente ha aportado una asistencia en la victoria de los “Felinos” ante Santos Laguna durante la fecha cinco, lo que ha generado incertidumbre entre los seguidores del conjunto de la UANL.

Lainez, el lado opuesto en Tigres

Por el contrario, Diego Lainez está pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera y nuevamente contó con una actuación destacada a pesar del descalabro ante los cementeros.

El propio técnico Pizarro resaltó el papel que tiene el volante mexicano en el equipo y fue cuestionado sobre lo que implicará su ausencia en la Liguilla en caso de ser convocado a la Selección Mexicana.

“Lainez es una parte fundamental de nosotros, pero a mí me interesa que nosotros no pensemos más allá. Tenemos plantel para suplir eso y ahora tenemos que pensar en el próximo partido, recuperar y seguir mejorando”, declaró el estratega argentino en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Delantero de Chivas es BAJA tras el Clásico Nacional ante América en el Clausura 2026