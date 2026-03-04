Dirigió un Mundial y tiene muchas polémicas extracancha; hoy suena como reemplazo de Jardine en América

La situación dentro del Club América no es la mejor y su técnico, André Jardine, lo sabe. Ante este hecho, poco a poco en redes comienzan a surgir nombres de los posibles reemplazos para el entrenador sudamericano, y uno de ellos ya tiene mucha experiencia en el futbol mexicano.

Resulta que, ante la falta de buenos resultados en el Clausura 2026, la directiva del América no descartaría por completo la baja de su técnico a fin de sumar al equipo nuevos aires. Ante este hecho, recientemente ha surgido el nombre de Juan Carlos Osorio, quien hace menos de una década dirigió a la Selección Mexicana en Rusia 2018.

¿Juan Carlos Osorio reemplazará a André Jardine en el Club América?

Las recientes declaraciones de André Jardine, mismas en donde asegura que desea dirigir en el futbol español, no cayeron del todo bien en la cúpula del Club América. Ante esto, el portal JuanFutbol establece que uno de los nombres que han surgido como posible reemplazo es el de Juan Carlos Osorio.

Vale decir que Juan Carlos tuvo un breve paso por el Remo de Brasil, equipo del que se desvinculó hace unas horas luego de tres meses en el cargo. Osorio, además, cuenta con experiencia en la Selección Mexicana, misma a la que llevó a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Por si esto fuera poco, el colombiano ya sabe lo que es dirigir en la Liga BBVA MX luego de su paso por Puebla y Xolos; sin embargo, vale decir que este es solo un rumor que no ha sido confirmado por la directiva azulcrema, por lo que habrá que estar atentos a dicha situación.

¿Qué debe ocurrir para que André Jardine no sea despedido del América?

Si André Jardine desea mantenerse en el América durante más tiempo, el entrenador brasileño está obligado a conquistar uno de los dos títulos que el club azulcrema disputa en el torneo actual. Dicho lo anterior, todo haría indicar que la intención más clara de la institución es cosechar un campeonato más de Concachampions.