Juan Francisco “El Gallo” Estrada va por la gloria en Japón

Juan Francisco Estrada está listo para escribir un nuevo capítulo en su exitosa carrera. El boxeador sonorense, ex campeón mundial en dos divisiones, confirmó que el próximo 10 de abril en Tokio tendrá la oportunidad de acercarse nuevamente a un título del mundo.

Cuando enfrente al japonés Tenshin Nasukawa en una pelea eliminatoria por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de peso Gallo.

"El Gallo", con récord de 45 victorias, 4 derrotas y 28 nocauts, regresa a los grandes escenarios luego de haber perdido el título Supermosca del CMB en 2024 frente a Jesse "Bam" Rodríguez. Ahora, con la experiencia y el colmillo que lo caracterizan, Estrada apuesta por un nuevo reto en una categoría distinta.

Un nuevo reto en peso Gallo

Estrada no ocultó la importancia que tiene esta pelea dentro de la etapa que vive su carrera. Consciente de que se encuentra en la recta final, el mexicano ve este combate como una oportunidad que no puede dejar pasar.

"Lo considero un gran reto para mi carrera, porque ya casi estoy en mis últimas peleas y tengo que aprovechar esta oportunidad", expresó el sonorense, quien además recordó que no será su primera aventura en Asia, tras haber peleado anteriormente en China. Ahora, Japón será el escenario donde buscará un triunfo que lo acerque nuevamente a la cima.

Para Estrada, el cambio de división representa una motivación extra. Ya fue campeón mundial Mosca y Supermosca, y ahora quiere sumar el peso Gallo a su legado.

Su último combate fue en junio del año pasado, cuando derrotó al sinaloense Karim Arce, por lo que planea viajar a la Ciudad de México a finales de este mes para iniciar su preparación en la altura.

Premio, pelea por título ante Takuma Inoue

El enfrentamiento ante Nasukawa no es un simple combate. El ganador obtendrá el derecho de disputar el campeonato mundial Gallo del CMB frente al japonés Takuma Inoue, actual monarca de la división, quien en noviembre pasado derrotó al propio Nasukawa por decisión unánime.

Estrada sabe que pelear en Japón implica una exigencia extra. "Allá tienes que ir a dar una buena pelea y ganar claramente o noquear", señaló, dejando claro que su mentalidad será agresiva y decidida.

Con experiencia, hambre de triunfo y la ilusión intacta, Juan Francisco Estrada se prepara para un desafío mayúsculo. Tokio será el punto de partida para demostrar que "El Gallo" todavía tiene mucho que decir en el boxeo mundial.