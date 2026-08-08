Llegó como desconocido a Cruz Azul, pero se fue con dos TÍTULOS de Liga y como leyenda del club

Cruz Azul cuenta con muchos futbolistas que se volvieron históricos por la forma en cómo levantaron al equipo desde sus raíces, por lo que son considerados auténticas leyendas como lo son Miguel Martín o, más recientemente, Jonathan Rodríguez, héroe de la novena del 2021.

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Sin embargo, un elemento que no es tan reconocido pero que sin duda es una auténtica leyenda de Cruz Azul es nada más y nada menos que Juan Reynoso, quien tiene la dicha de ser el único personaje en haber sido campeón tanto como jugador como en su faceta de entrenador.

Así fue el paso de Juan Reynoso en Cruz Azul

Juan Reynoso llegó a México en 1994 y, de inmediato, se volvió líder, referente y capitán de Cruz Azul, equipo en el que llegó como defensa y en el que rápidamente se consolidó como uno de los favoritos de la afición gracias al impacto significativo que tuvo en el terreno de juego.

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Fue así como, tres años después de su llegada, Juan Reynoso se encargó de ser el jugador que levantó la estrella número 8 en la historia de Cruz Azul a finales de 1997, cuando el club venció como visitante a León con un gol en el tiempo extra de parte de Carlos Hermosillo.

Por si esto fuera poco, Juan Reynoso también formó parte fundamental del subcampeonato que Cruz Azul obtuvo en la edición 2001 de la Copa Libertadores cuando los cementeros perdieron ante Boca Juniors, poniendo su nombre con letras de otro en la historia del club.

Juan Reynoso y el título que consiguió en Cruz Azul como DT

De manera inesperada Juan Reynoso llegó a inicios del 2021 a Cruz Azul con el objetivo de levantar la novena después de más de 23 años de espera. Curiosamente, el estilo de juego del peruano fue efectivo y, contra todos los pronósticos, fue el encargado de comandar al club a la consagración del título el 30 de mayo del 2021 venciendo en el global a Santos Laguna.