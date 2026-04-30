Juárez vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La Fiesta Grande del Clausura 2026 comienza con un duelo que enfrenta a la líder general contra el octavo lugar de la tabla. FC Juárez Femenil y Club América Femenil abren su serie de cuartos de final en un partido que promete intensidad, emociones y mucho en juego rumbo al título.

Club América Femenil llega como el gran favorito tras dominar la fase regular del Clausura 2026 y quedarse con el liderato general. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa cerró el torneo en gran forma, encadenando siete victorias consecutivas, incluida una importante ante Club Pachuca Femenil, resultado que aseguró el primer lugar y confirmó su candidatura al campeonato gracias a su contundencia ofensiva.

Por su parte, FC Juárez Femenil logró meterse a la Liguilla como octavo lugar con 29 unidades, respaldado por una campaña sólida en la que encontró equilibrio entre ataque y defensa. Las Bravas saben que su oportunidad de competir en la serie pasa por hacerse fuertes en casa y sacar ventaja en la ida antes de visitar la Ciudad de México para la vuelta.

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Horario del Juárez vs América de la Liga MX Femenil

El encuentro se disputará este miércoles 29 de abril en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde las fronterizas buscarán dar el primer golpe, mientras las azulcremas intentarán imponer condiciones desde el inicio de la eliminatoria en punto de las 21:00 horas (hora del centro de México).

En cuanto a pronósticos, las apuestas colocan a Club América Femenil como amplio favorito; sin embargo, la Liguilla suele romper cualquier lógica y FC Juárez Femenil intentará aprovechar la localía para dar la sorpresa y mantener viva la ilusión de avanzar a semifinales.

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Alineaciones Juárez vs América

Juárez: Emily Alvarado (#28, Portera), Noemí Granados (#3, Defensa), Mónica Rodríguez (#14, Defensa), Julitha Singano (#19, Defensa), Karime Abud (#20, Defensa), Bianca Mora (#22, Defensa), Liliana Mercado (#8, Media Defensiva), Aurelie Kaci (#18, Media Ofensiva), Ella Sanchez (#27, Media), Norma Duarte (#7, Delantera) y Aisha Solórzano (#13, Delantera).

América: Sandra Paños (#1, Portera), Isadora Haas (#2, Defensa Central), Karina Rodríguez (#3, Defensa), Kimberly Rodríguez (#15, Defensa Central), Mariela Ramos (#28, Defensa), Gabriela García (#5, Media), Irene Guerrero (#8, Media), Alexa Soto (#14, Media Ofensiva), Nancy Antonio (#18, Media Ofensiva), Sarah Luebbert (#22, Media Ofensiva) y Scarlett Camberos (#10, Delantera).

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