Partidos de HOY miércoles 29 de abril en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La fase más emocionante del fútbol mexicano femenino comienza hoy. Tras una temporada regular llena de intensidad, la Liga BBVA MX Femenil da paso a los partidos de ida de los Cuartos de Final. Con dos duelos de alto calibre programados para este miércoles, el camino hacia el título del Clausura 2026 promete no dar tregua desde el primer minuto.

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Cruz Azul vs Rayadas - Unidad Deportiva Centenario - 19:00 horas

La actividad inicia a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario. Cruz Azul, que logró clasificarse tras una fase regular sumamente competitiva, se enfrenta a uno de los "pesos pesados" de la categoría: las Rayadas de Monterrey.

El conjunto regiomontano llega como claro favorito tras finalizar en la parte alta de la tabla general con 40 puntos. Las dirigidas por Amandine Miquel buscarán imponer su jerarquía ofensiva desde temprano; sin embargo, las celestes ya demostraron en el pasado Apertura que pueden sorprender a las del norte con un planteamiento ordenado. Para Cruz Azul, sacar una ventaja hoy es vital antes de pagar la visita en el Gigante de Acero.

Favoritismo regio: Monterrey solo perdió un encuentro ante Cruz Azul en el último año futbolístico, consolidando su defensa como una de las menos goleadas.

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Juárez vs América - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:00 horas

Al concluir el primer duelo, la acción se traslada a la frontera. A las 21:00 horas, el Estadio Olímpico Benito Juárez recibirá un choque de contrastes cuando el FC Juárez reciba al América.

Las Águilas aterrizan en Chihuahua con la etiqueta de súper líderes absolutas, tras una campaña histórica de 42 puntos. Con Geyse da Silva atravesando un momento de forma espectacular, el equipo de Coapa busca saldar deudas pendientes en Liguilla. No obstante, las "Bravas" han convertido su estadio en una aduana incómoda; en su último enfrentamiento de temporada regular (Jornada 7), Juárez logró rescatar un empate 1-1 ante las azulcremas.