TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Pachuca en el Viernes Botanero de la Jornada 7 del Apertura 2026

El Viernes Botanero está de regreso con un partido de la Liga BBVA MX. Bravos de Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes.

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El encuentro llega en un momento importante para los Tuzos. Pachuca apenas suma cinco puntos después de seis jornadas y se encuentra en la parte baja de la clasificación, por lo que necesita comenzar a recuperar terreno.

El conjunto hidalguense viene de empatar 1-1 ante Chivas en el Estadio Hidalgo. Roberto Alvarado adelantó al Guadalajara apenas al minuto 3, pero Salomón Rondón apareció desde el punto penal al 79' para rescatar un punto. El venezolano, además, se mantiene como uno de los protagonistas ofensivos del Apertura 2026.

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Juárez vs Pachuca llega al Viernes Botanero

Los antecedentes recientes favorecen a Pachuca. En el Clausura 2026, los Tuzos derrotaron 2-0 a Bravos, mientras que históricamente el enfrentamiento ha sido mucho más equilibrado: Pachuca registra cinco triunfos, Juárez cuatro y se han producido cinco empates.

Ahora la historia se trasladará a la frontera, donde los tres puntos comienzan a adquirir mayor importancia conforme avanza el torneo. Y es que ya nos estamos acercando a un tercio del campeonato regular, y los equipos empiezan a tener menos margen de error.

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¿Dónde ver GRATIS Juárez vs Pachuca?

El partido Juárez vs Pachuca se disputará este viernes 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El calendario oficial de Pachuca establece el inicio del encuentro a las 9:00 PM, tiempo del centro de México.

La transmisión de TV Azteca comenzará desde las 8:45 PM.

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Hora: 9:00 PM, tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca 7, aztecadeportes.com y App Oficial TV Azteca Deportes