Ya hay NUEVA fecha del debut de Chino Huerta con Pumas: ¿cuándo y contra quién?

Aunque todo indicaba que el próximo fin de semana César el Chino Huerta debutaría con sus amados Pumas, su reestreno tendría que esperar básicamente una semana. Y es que el juego de los auriazules y los esmeraldas de León cambió de fecha por la participación de los leoneses en la Leagues Cup. Por ello, el ex Anderlecht debutaría con su actual equipo en el partido contra el Guadalajara. He aquí toda la información.

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¿Por qué el Chino Huerta no debuta el próximo fin de semana?

Dado que por primera vez desde el cambio de formato de la Leagues Cup, solamente clubes mexicanos se clasificaron a las semifinales, algunos encuentros de la Fecha 7 se moverían de fecha. León, que enfrentaría a los Pumas el domingo 6 de septiembre en la cancha de Ciudad Universitaria, es uno de los clasificados a esta ronda de dicho torneo.

Pese a que las semifinales son a mitad de semana, dependiendo el resultado de los dirigidos por Javier Gandolfi, jugarán la final o el partido por el tercer lugar el domingo 6 de septiembre. Estas fechas ya estaban estipuladas, por lo que la liga ha tenido que intervenir para los cambios dentro del calendario. Ante eso, León ve como de vida o muerte estos encuentros, pues busca un boleto a la Concachampions 2027.

Y todo eso provoca que el Chino Huerta tenga que esperar varios días para su debut oficial con los del Pedregal. No se sabe si Pumas buscará algún enfrentamiento amistoso o armará algún interescuadras más formal para no perder ritmo. Pero el destino cruzará al seleccionado nacional y a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

¿Por qué el Chino Huerta y Chivas NO tienen una buena relación?

Es sabido que el Chino Huerta y las Chivas terminaron mal su relación profesional y sentimental. El nacido en Guadalajara se formó con los tapatíos, consiguió un debut temprano pero lamentablemente no se consolidó en el equipo. En aquellos días la institución estaba en crisis severas en el ámbito deportivo, situación que fue realmente complicado para él. Se indica que su salida incluso se dio con negociaciones muy tensas. Y en declaraciones ante los medios, César ha sido claro con que su amor siempre ha estado en CU, tal como aquella ocasión donde mostró el RE HECHO EN CU en su playera.