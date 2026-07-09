Jude Bellingham y la marca que POCOS conocen; así igualó a Maradona en el Estadio CDMX

Han pasado algunos días desde que se confirmó la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y las curiosidades en torno al juego frente a Inglaterra no cesan. Una de ellas guarda relación con la participación de Jude Bellingham, integrante del combinado inglés.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Jude Bellingham no solo porta el dorsal 10 en su espalda, sino que es junto a Harry Kane la estrella más grande que Inglaterra tiene en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, gracias a su labor en la cancha del Estadio CDMX logró igualar un récord que tenía Diego Armando Maradona.

¿Cuál fue el récord de Maradona que Jude Bellingham alcanzó en el Estadio CDMX?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Inglaterra obtuvo el triunfo sobre la Selección de México a través de un marcador de 3-2. Dos de las anotaciones del combinado inglés se dieron a través de Jude Bellingham, quien actualmente juega para el Real Madrid de España.

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JUDE BELLINGHAM ES EL PRIMER JUGADOR QUE LE MARCA UN GOL A MÉXICO EN ESTA COPA MUNDIAL. ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/vFDMV2fh90 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 6, 2026

Bajo este contexto, vale decir que el mediocampista logró igualar la marca que Diego Armando Maradona alcanzó en el Mundial de México 1986 al ingresar a la selecta lista de jugadores que han obtenido un doblete en la cancha del Estadio CDMX, también conocido como Estadio Azteca.

Cabe destacar que, a diferencia de Maradona, Jude logró esta marca en cuestión de dos minutos, lo cual hace de su récord uno aún más impresionante. Junto a ambos atletas, destacan dos nombres más que lograron el mismo récord; el primero de ellos fue Gerd Muller durante México 1970, mientras que el segundo fue el inglés Gary Lineker durante México 86.

¿Cuánto cuesta Jude Bellingham, estrella del Real Madrid?

Jude Bellingham es, sin duda, uno de los mejores jugadores que el futbol tiene en la actualidad. Y es que, además de ser titular y uno de los referentes del Real Madrid con apenas 23 años de edad, el inglés destaca por tener un valor en el mercado de 130 millones de euros, según Transfermarkt.