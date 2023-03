¿Cómo se vería el juego de Resident Evil 4 si fuera de LEGO?

El título de Resident Evil 4 Remake es una de las entregas más esperadas para este 2023 y un YouTuber llamado Cara Aleatório, subió un video donde recrea el juego con muñecos de LEGO, aquí te dejamos el video y puedes buscarlo en el canal oficial del creador de contenido como @CaraAleatorioStudio.

En el canal hay 43 videos en total y ya tenía un año sin darle vida a su cuenta, pero el regreso lo hace de una manera muy fresca mostrandonos como se vería un gameplay de este remake, en el revela a Leon el personaje principal llegando con dos oficiales y aniquilando algunos zombis, pareciera que es trabajado con la técnica en stop motion pero al final se nos muestra el modelado en 3D del coche y el entorno del videojuego.

Te puede interesar: Conoce la audiencia de The Last Of Us desde el capítulo 1

Últimamente han estado sacando diferentes remakes de juegos que generan bastante nostalgia como Dead Space o las primeras entregas de Resident Evil, la cuarta edición de esta fue lanzada en el 2005 y ahora regresa más fuerte que nunca.

¿Cuándo sale Resident Evil 4 Remake?

La entrega dará su debut el 24 de marzo en las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Microsoft Windows.

LEGO tiene grandes colaboraciones como Star Wars, Marvel entre muchos otros y han resultado ser grandes entregas hasta secuelas y trilogías, sin duda alguna sería interesante ver una propuesta con algún juego de terror o fuera de lo común, como lo podría ser Halo o un supuesto Zelda que se viene rumorando desde hace tiempo.

Te puede interesar: Conoce las fechas de los juegos más esperados en marzo

No te pierdas de contendió original a través de todas nuestras cuentas oficiales de Azteca Esports y forma parte de la mejor comunidad, además de ver los mejores enfrentamientos en los deportes electrónicos.