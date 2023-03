Conoce las fechas de los juegos más esperados en marzo

El año ha arrancado bastante fuerte con entregas que ya han dejado la vara muy alta para los videojuegos venideros del 2023, marzo traerá joyitas para todos los gamers, así que agarra el control, prepara tu calendario para tachar cada fecha importante y rompe el cochinito para disfrutar de tus entregas favoritas.

Videojuegos de marzo

-MiLE HiGH TAXi – 13 de marzo (Microsoft Windows, GNU/Linux, macOS, Mac OS)

-Anno 1800 – 16 de marzo (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows)

-WWE 2K23 – 17 de marzo (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One , Xbox Series X|S, Microsoft Windows)

-Tchia – 21 de marzo (PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows)

-The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution – 21 de marzo (PlayStation 4, PlayStation 5, Meta Quest 2, PlayStation VR2, Microsoft Windows, PICO 4)

-Have a Nice Death – 22 de marzo (Nintendo Switch, Microsoft Windows)

-Resident Evil 4 – 24 de marzo (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Microsoft Windows)

-MLB The Show 23 – 28 de marzo (PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S)

-Crime Boss: Rockay City – 28 de marzo (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows)

-Dredge – 30 de marzo (Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, GNU/Linux, Xbox Series X|S, Mac OS)





Es un gran año para todos los amantes de las historias y los multijugadores, esperemos que la mayoría de los lanzamientos cumplan con las expectativas de los fanáticos además de las nuevas audiencias.

