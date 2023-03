Conoce la audiencia de The Last Of Us desde el capítulo 1

The Last Of Us ha finalizado sus nueve capítulos y ha demostrado ser una de las mejores series de streaming en HBO, desde su debut ha crecido más del 40% solo en su primer día, ahora tan solo los primeros 6 episodios suman más de 30 millones de espectadores, sin duda alguna Joel y Ellie se han ganado el corazón de viejos fanáticos y nuevos espectadores en esta historia llena de emociones.

Audiencia de estreno semanal de THE LAST OF US

Episodio 1: 4,7 millones (15 de enero)

Episodio 2: 5,7 millones (22 de enero)

Episodio 3: 6,4 millones (29 de enero)

Episodio 4: 7,5 millones (5 de febrero)

Episodio 5 – 11,6 millones (10 de febrero al 12 de febrero)



Episodio 6 – 7,8 millones (19 de febrero)

Episodio 7 – 7,7 millones (26 de febrero)

Episodio 8 – 8,1 millones (5 de marzo)

Episodio 9 – 8,2 millones (12 de marzo)

En Europa y América Latina esta serie se ha convertido en el programa más visto en la historia de HBO Max, la magnitud es tan grande que es comprada con House Of The Dragon, otra joya del canal de streaming, sin embargo, cabe mencionar que esta es precuela de Game Of Thrones por lo que ayudo mucho a sus primeros capítulos.

Gracias al éxito de esta producción de HBO basada en el juego original elusivo de PlayStation ya se ha confirmado la segunda temporada lo que ha emocionado a todos los fanáticos, una excelente adaptación que deja a los amantes de los videojuegos con muchas expectativas para varias series y películas venideras basadas en sus juegos originales.

