Estos son los juegos que América disputará en el Azulcrema antes de volver al Estadio Azteca

En los últimos días; es decir, a unas horas para el inicio del Clausura 2026 , se dio a conocer que el Club América volvería a la cancha del Estadio Azteca precisamente para esta temporada. Por tal motivo, algunos aficionados se preguntan cuántos juegos más disputará en el Estadio Azulcrema antes de su retorno.

Como sabes, luego de que el Estadio Azteca fuera reinaugurado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Club América tuvo que buscar otra casa para disputar sus encuentros como local desde mediados del 2024. Este fue precisamente el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo que se encuentra en la colonia Nochebuena.

¿En qué fecha volverá el América al Estadio Azteca?

Oficialmente se sabe que el Club América volverá a la cancha del Estadio Azteca este 11 de abril, cuando enfrente a Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven. Esta situación sugiere el regreso del cuadro azulcrema a su casa después de más de un año fuera y de formar parte del Estadio Ciudad de los Deportes.

El Estadio Ciudad de México se alista para recibir la #CopaMundialDeLaFIFA26. Parte importante es el proceso de instalación de las butacas, materia prima 100% Hecha en México, las cuales le darán un toque muy especial y colorido a nuestro Estadio. #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/wBpKn1EQDz — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) January 9, 2026

Además, esta situación implica que el América disputará solamente nueve juegos más en el Azulcrema antes de volver al Estadio Banorte. Cabe mencionar que esta cifra incluye a instituciones de calibre como Atlético de San Luis, Rayados de Monterrey, Necaxa, Juárez y Tigres, por citar algunos ejemplos.

De hecho, el primero de estos será precisamente el miércoles 14 de enero cuando reciba al conjunto potosino en punto de las 19:00 horas. Además, el América disputará encuentros correspondientes a la Concachampions, destacando el juego que tendrá precisamente ante el Olimpia de Honduras.

¿Cuál es el valor del Club América para este Clausura 2026?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el Club América se consagra una vez más como el cuadro más costoso para este Clausura 2026 al sumar un total de 107.95 millones de euros, esto gracias a los jugadores registrados para este torneo. En segundo lugar se ubica Toluca, mientras que el Top 3 lo cierra Cruz Azul.