Estos son los luchadores de la AAA que podrían estar en el próximo WWE Royal Rumble

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del primer magno evento de la WWE en este 2026 . La empresa se dice lista para el arribo del Royal Rumble, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer el nombre de los luchadores que forman parte de la AAA y que podrían estar en dicha función.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

El Royal Rumble es uno de los eventos más populares que la WWE tiene en la actualidad, pues enfrenta a un total de 30 luchadores en una Batalla Real en la búsqueda del triunfo. Ante esto, luce natural que la empresa vislumbre algunos luchadores de la AAA que podrían aparecer en este evento.

¿Qué luchadores de la AAA podrían estar en WWE Royal Rumble?

A falta de un anuncio oficial, la WWE podría tomar en cuenta a varias estrellas de la AAA que han logrado sobresalir en los últimos meses. Probablemente, el ejemplo más claro de lo anterior es Mr. Iguana, quien se ha convertido en el personaje mexicano más interesante para la compañía estadounidense.

La WWE también podría presentar a nivel mundial a El Hijo del Vikingo y el Hijo de Doctor Wagner Jr, los cuales también han tenido historia en distintas ediciones de Worlds Collide y que hasta el momento han logrado trascender en las distintas historias que han protagonizado en la AAA.

Psycho Clown, quien actualmente es Campeón de Parejas de la AAA, es otro luchador que también podría formar parte del Royal Rumble 2026. Finalmente, dos nombres que también podrían aparecer, aunque en menor medida, son La Parka y Octagón Jr, quien durante el año pasado tuvo la oportunidad de enfrentar a Dominik.

¿Cuántos luchadores mexicanos podría haber en el WWE Royal Rumble?

Si se cumplen las versiones establecidas previamente, entonces el Royal Rumble de la WWE podría contar con varias estrellas mexicanas o con raíces nacionales, lo anterior suponiendo que elementos como Penta Zero Miedo , Dominik y el propio Rey Mysterio también estarían en la Batalla Real.