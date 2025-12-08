Cruz Azul vs Flamengo; ¿cuándo, dónde y a qué hora ver el juego de la Copa Intercontinental?

La Máquina de Cruz Azul quedó eliminada del Apertura 2025 luego de caer por la posición en la tabla frente a Tigres, por lo que quedó a un pasó de la gran final de la temporada. Ahora, deberá enfocar sus armas en enfrentar al Flamengo, uno de los mejores equipos del continente.

cruz azul

Cruz Azul y Flamengo se verán las caras en duelo correspondiente al Derbi de las Américas, mismo que se llevará a cabo como parte de la Copa Intercontinental 2025. Si quieres conocer más detalles respecto al día, horario y canal de transmisión, entonces es preciso que te quedes con nosotros.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Flamengo?

Cruz Azul llegó a este compromiso luego de ser el campeón de la Concachampions y luego de haber quedado en las semifinales del torneo nacional. El Flamengo, por su parte, no solo fue el campeón del Brasileirao, sino que también se consagró como el mandamás de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: ¿Qué debe pasar para que Messi y Cristiano se enfrenten en el Mundial?

Te puede interesar: ¿Cómo le ha ido a México enfrentando a Sudáfrica y Corea del Sur?

¡RIVAL LISTO EN DOHA! 🇧🇷 Flamengo Aterriza y Entrena Fuerte para Cruz Azul



¡Se acerca la hora de la verdad! ⏰



El equipo brasileño Flamengo ya se encuentra en Doha, Qatar, y no perdió tiempo: realizaron su primer entrenamiento en suelo mundialista.



El campeón de CONMEBOL está… pic.twitter.com/kD5YnYhfA2 — HistoriaAzul (@Historia_Azul) December 7, 2025

Se trata, entonces, de un duelo de poder a poder en donde son los brasileños quienes parten como favoritos gracias al año que han tenido y a la baja de juego que Cruz Azul ha mostrado desde la llegada de la Liguilla y sus encuentros ante Chivas y Tigres, respectivamente hablando.

Por ello, debes saber que el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre dentro del Estadio Áhmad Bin Ali de Qatar. El encuentro está programado para iniciar a las 11 de la mañana (tiempo centro de México) y se transmitirá a través de FIFA+.

¿Cuántas bajas tendrá Cruz Azul para este juego?

Cruz Azul deberá enfrentar este compromiso con hasta tres bajas de consideración que se suscitaron a lo largo de los últimos meses. Y es que, a la lesión de Kevin Mier, su entrenador Nicolás Larcamón no podrá contar con los mexicanos Andrés Montaño y Jesús Chiquete Orozco por la misma situación.