VIDEO: El día que Checo Pérez se convirtió en el Ministro de Defensa en el GP de Abu Dhabi

El GP de Abu Dhabi trajo consigo la consagración de Lando Norris , quien se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 en su temporada 2025. Sin embargo, también generó el recuerdo de la vez en la que Sergio, Checo Pérez se convirtió en el Ministro de Defensa de la F1.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

El GP de Abu Dhabi terminó con el primer lugar de Max Verstappen, quien, sin embargo, se quedó a dos puntos de Lando Norris en la clasificación general, mismo que a la postre terminó con el primer lugar de la temporada pese a la tristeza de un neerlandés que intentó todo para quedarse con esta posición.

Checo Pérez y la vez que se convirtió en el Ministro de Defensa de la F1

Mientras se llevaba a cabo el GP de Abu Dhabi, diversos usuarios en redes sociales, sobre todo en X, compartieron algunos videos de lo que fue la temporada 2021 de la Fórmula 1, misma que destacó por la brutal defensa que Checo Pérez tuvo sobre Lewis Hamilton cuando formaba parte de Mercedes.

La defensa de Checo Pérez a Hamilton, en Abu Dhabi, 2021. Para los libros. 3:15 de puro manejo.

El video dura poco más de tres minutos, lo cual sugiere alrededor de 11 segundos en los que, gracias a su maniobra, Checo Pérez pudo quitarle mucho tiempo al piloto británico, quien en ese momento formaba parte de una lucha mano a mano con el propio Verstappen por el campeonato de pilotos.

Gracias a esta carrera, Checo Pérez fue apodado por fanáticos mexicanos y extranjeros como el Ministro de Defensa de la Fórmula 1 gracias a la espectacular maniobra que tuvo con Lewis Hamilton, misma que a la postre fue fundamental para que Max Verstappen se quedara con el título de la máxima categoría del automovilismo.

¿Quién será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull?

En medio de esta situación vale decir que Yuki Tsunoda no se mantendrá en Red Bull para la próxima temporada luego de la noticia confirmada por la propia escudería, lo cual habla, nuevamente, del impacto que Checo Pérez tuvo cuando formó parte de la constructora neerlandesa hace unos años.