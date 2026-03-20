Blue Mary entra en acción: la icónica agente llega a Fatal Fury: City of the Wolves

SNK anunció oficialmente la llegada de Blue Mary como el próximo personaje descargable de la Temporada 2 de Fatal Fury: City of the Wolves, disponible a partir del 26 de marzo de 2026.

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La agente especial de South Town, conocida por su fuerza, agilidad y su dominio del estilo de combate Sambo, regresa para demostrar por qué se ha mantenido como una de las favoritas de los fans desde su debut en Fatal Fury 3: Road to the Final Victory en 1995.

Dentro de City of the Wolves, Blue Mary contará con un repertorio de movimientos enfocados en agarres, lanzamientos rápidos y técnicas de sometimiento que permiten presionar constantemente al rival. Su estilo agresivo y técnico la convierte en una opción ideal para jugadores que disfrutan el combate cercano y el control del ritmo de la pelea.

Además de su jugabilidad, la luchadora también llega con contenido narrativo adicional. En el modo Arcade, su historia gira en torno al legado de Geese Howard y los misteriosos Pergaminos Sagrados, elementos clave dentro del lore de la franquicia. Mientras tanto, en el modo RPG Episodes of South Town, los jugadores la acompañarán en una investigación sobre la desaparición de un joven llamado Marky.

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Blue Mary también forma parte del Pase de Temporada 2, que incluirá seis personajes en total. Entre los peleadores ya disponibles se encuentran Kim Jae Hoon y Nightmare Geese, mientras que también se confirmó la futura llegada de Wolfgang Krauser, además de dos personajes sorpresa aún sin revelar.

Para quienes quieran la experiencia completa, la Legend Edition incluye el juego base junto con los Pases de Temporada 1 y 2, ofreciendo acceso a todos los peleadores actuales y futuros.

Con su mezcla de nostalgia, narrativa y mecánicas competitivas, Fatal Fury: City of the Wolves sigue fortaleciendo su roster y reafirmando su lugar entre los juegos de pelea más relevantes del momento.

