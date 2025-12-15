Juegos Olímpicos 2028: Estas son las medallas que México ganará, según Rommel Pacheco

A falta de unos años para que lleguen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , la delegación mexicana ha comenzado a visorear lo que será su participación en esta justa olímpica, la cual se espera que sea una de las más importantes en cuanto a resultados se refiere para México.

Y es que, a tres años de este evento, México se dice listo para tener una participación histórica. Al menos esto es lo que piensa Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte quien aseguró que el país está preparado para sumar una decena de medallas.

¿Cuántas medallas tendrá México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El director de la Conade, Rommel Pacheco, fue uno de los deportistas más importantes en la historia reciente del país. Por ende, se ha propuesto un reto verdaderamente ambicioso para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mismo en donde espera que la delegación mexicana alcance las diez medallas.

“Tengo sangre de deportista y lo que queremos es llegar a las diez medallas para que sea la mejor participación de todos los tiempos”, explicó Rommel Pacheco en entrevista con Fox Sports Radio, esto considerando la motivación de los deportistas a seguir preparándose para llegar de la mejor forma posible a este evento.

Cabe mencionar que, durante este 2025, México obtuvo importantes resultados en campeonatos mundiales de distintas disciplinas que formarán parte de la próxima edición de los Juegos Olímpicos como el Tiro con Arco y los Clavados, destacando nombres como Osmar Olvera y Alejandra Valencia, por citar algunos ejemplos.

¿Cuántas medallas tiene México en la historia de los Juegos Olímpicos?

A lo largo de su historia en los Juegos Olímpicos, México presume un total de 78 medallas olímpicas , mismas de las cuales 13 han sido de oro, 27 de plata y 38 más de bronce, convirtiéndose así en uno de los países latinoamericanos más importantes en este rubro.