WWE: Penta lanza nueva amenaza a Dominik; ¿le quitará su Título Intercontinental en 2026?

Penta se encuentra en plena recuperación después de la lesión que vivió a finales de este año, por lo que buscará llegar de la mejor forma posible al 2026 para conquistar la WWE. En ese sentido, no tuvo reparo en lanzar una nueva amenaza a Dominik Mysterio, actual Campeón Intercontinental de la empresa.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Penta y Dominik Mysterio han fraguado una rivalidad que data de varios meses en el pasado y que ha tenido como protagonista el Título Intercontinental de la WWE. De hecho, en más de una ocasión el Zero Miedo peleó por este campeonato, aunque tristemente para su causa no lo ha podido conquistar hasta ahora.

¿Cuál fue la amenaza que Penta le lanzó a Dominik Mysterio?

Penta tuvo una entrevista con el creador de contenido Soy Eduardo Bates, mismo que le preguntó con qué luchador haría pareja, a quien “retiraría” y con quien tendría una rivalidad. Las superestrellas escogidas fueron Rusev, El Grande Americano y Dominik Mysterio, con quien ha tenido desencuentros en el pasado.

El Zero Miedo no tuvo reparo en decir que haría una mancuerna con Rusev y que “eliminaría” a El Grande Americano debido a la burla que hace de la lucha libre mexicana, así como de la forma en cómo se ha presentado en las arenas nacionales haciéndose pasar por una estrella mexicana.

No obstante, cuando llegó la hora de escoger una “rivalidad” no dudó en decir que con Dominik Mysterio, a quien dijo que lo volverá a ver cuando se recupere al cien por ciento en la WWE para el 2026. ¿Logrará quitarle el título que tanto ha buscado desde su llegada a la compañía norteamericana?

¿Cuándo volverá Penta a la WWE? Esta es la posible fecha

Hace unos días la WWE confirmó la participación de Penta en el Royal Rumble 2026, programado para el 31 de enero del 2026; sin embargo, el Zero Miedo no descarta regresar antes al cuadrilátero, pues aún se mantiene como un luchador confirmado para la próxima edición de AAA Guerra de Titanes pactada para el 20 de diciembre en Guadalajara.