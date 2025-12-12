FOTOS: Ella es Magui Corceiro, modelo que es pareja de Lando Norris, campeón de la F1

Han pasado algunos días desde su conquista y el título de la Fórmula 1 , conseguido por Lando Norris, no deja de ser tendencia en las redes sociales. Esta situación ha hecho que sus fanáticos conozcan más sobre su vida pública y privada, destacando la relación que tiene con la actriz y modelo Magui Corceiro.

El nombre de Magui Corceiro se ha vuelto popular en el ambiente digital por ser la novia de Lando Norris y por una serie de declaraciones que recientemente concedió; sin embargo, vale decir que esta también cuenta con una trayectoria bastante interesante, misma que conocerás a continuación.

¿Quién es Magui Corceiro, novia de Lando Norris?

Nacida en Ribatejo Portugal el el 26 de octubre del 2002, Magui Corceiro es una modelo y actriz europea que ha logrado trascender en los medios de comunicación por su belleza, la inteligencia con la que se ha movido en los medios, su experiencia en el modelaje y la forma en cómo se ha relacionado con el mundo deportivo.

Magui Corceiro inició en el mundo del doblaje a los 10 años de edad, debutando en la televisión siete años después. Además, ha tenido la oportunidad de estar en formatos de televisión a través de novelas portuguesas, hecho que le ayudó a alcanzar la fama a nivel internacional.

De igual forma, Corceiro tuvo una relación sentimental con el futbolista Joao Felix, misma que terminó hace un par de años. Fue precisamente en ese momento en donde inició un vínculo amoroso con el propio Lando Norris, con quien se mantiene en una relación que hoy en día está más fuerte que nunca.

¿Lando Norris cambiará de escudería para la siguiente temporada de la F1?

En medio de los rumores que indican que Lando Norris podría cambiar de aires para el siguiente año, la realidad es que el birtánico está más firme que nunca con McLaren para el 2026. De hecho, tanto él como Oscar Piastri seguirán en la escudería por, al menos, una campaña más.