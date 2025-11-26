La llama olímpica inicia su viaje hacia Milán-Cortina 2026

La emoción rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 comenzó oficialmente en Grecia. Este miércoles, en la mítica ciudad de Olimpia, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de encendido de la antorcha olímpica, un ritual que conecta a los Juegos modernos con la esencia más pura de su historia.

Los Juegos Olímpicos de Invierno, cada vez más cerca

La llama, símbolo universal de paz y unidad, iniciará ahora un viaje que la llevará desde el país helénico hasta Italia. Como dicta la tradición, el encendido se realizó en el bosque sagrado de la antigua Olimpia, el sitio donde nacieron los primeros Juegos Olímpicos.

Un grupo de sacerdotisas, siguiendo los ritos clásicos, invocaron a Apolo para encender la llama en el histórico Templo de Hera. La ceremonia estuvo encabezada por la actriz griega Mary Mina, quien interpretó a la sacerdotisa principal encargada de entregar el fuego al primer portador de la antorcha.

Las condiciones climáticas jugaron un papel crucial. Debido al mal tiempo previsto para este miércoles, la organización decidió grabar el encendido el lunes previo, cuidando que la llama permaneciera viva hasta el día oficial de la ceremonia, que finalmente se celebró dentro del Museo Arqueológico de Olimpia.

De Grecia a Italia: el camino

Con el fuego olímpico ya encendido, el primer relevo estuvo a cargo del griego Petros Gkaidatzis, medallista de bronce en remo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Él fue el encargado de iniciar un recorrido de nueve días por suelo griego, que concluirá el 4 de diciembre en Atenas, la histórica capital olímpica.

Tras esa última parada en Grecia, la antorcha emprenderá su viaje a Italia. El 6 de diciembre aterrizará en Roma y, a partir de ahí, recorrerá todas las regiones italianas, llevando consigo el espíritu olímpico a cada rincón del país. El punto culminante de este trayecto será el 5 de febrero, fecha prevista para su llegada a Milán.

Un día después, el 6 de febrero, el Estadio Giuseppe Meazza, el icónico San Siro, será el escenario donde se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Con este encendido, el camino rumbo a una nueva edición olímpica queda oficialmente iluminado.

