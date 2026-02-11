Juegos Olímpicos de Invierno: Atleta confiesa haberle sido infiel a su pareja; así le respondió

Han pasado algunas horas desde que se suscitó uno de los momentos más extraños y, a su vez, virales en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno . Este tiene como protagonista a Sturla Holm Laegreid, atleta noruego que aprovechó su participación en esta justa olímpica para revelar que le había sido infiel a su pareja.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Para poner un poco de contexto, vale decir que el atleta noruego se quedó con la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros en el biatlón, lo cual sugirió un momento lleno de felicidad para él. No obstante, todo cambió cuando, en plenos Juegos Olímpicos de Invierno, confesó haber sido infiel.

¿Qué dijo la pareja del atleta noruego tras confirmar que le habían sido infiel?

Por supuesto que esta situación escaló a niveles internacionales y generó el impacto y la reacción de distintas personas cercanas al atleta noruego. Una de ellas fue precisamente su expareja sentimental, quien decidió contestar a este hecho mediante el anonimato para evitar críticas futuras.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los anillos de Super Bowl ganados por Seattle?

Te puede interesar: Kevin Mier estaría cerca de regresar con Cruz Azul

STURLA HOLM L MY BABY 😭❤️ PROUD pic.twitter.com/oNtneeYK19 — S. (@tennis_inmyhead) February 10, 2026

Y es que, de acuerdo con Verdens Gand, la expareja sentimental de Sturla Holm decidió pronunciarse mediante un mensaje de texto en el que compartió su experiencia al lado del deportista de 28 años de edad, esto luego de la exposición mediática a la que ha sido víctima en horas recientes.

“Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”, habrían sido las declaraciones de esta mujer luego de que su otrora novio asegurara que la felicidad de haber conquistado una medalla de bronce no estaba completa, pues le faltaba “el amor de su vida”.

¿Sturla Holm volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En medio de las constantes críticas que el deportista noruego ha recibido por utilizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 para disculparse por cuestiones amorosas, vale decir que el atleta regresará a la pista el viernes 20 de febrero, esto en la salida masiva de 15 kilómetros masculino.