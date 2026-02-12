Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Fecha y horario de la competencia de Allan Martínez en esquí de fondo

El esquiador mexicano Allan Corona Rivera tiene programado su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 dentro de la prueba de 10 kilómetros estilo libre, disciplina perteneciente al esquí de fondo.

La prueba se disputará en el Centro de Esquí de Fondo de Tesero, sede que ya recibió presencia mexicana recientemente, cuando Regina Martínez compitió en esa misma distancia y finalizó en el lugar 108. Con ese resultado, se convirtió el 12 de febrero en la primera representante del país en participar en esquí de fondo dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿A qué hora empieza la participación de Allan Corona en Milano-Cortina 2026?

La salida está prevista para las 04:45 horas, tiempo del centro de México, durante la madrugada del viernes 13 de febrero de 2026, la prueba de 10 km estilo libre consiste en un recorrido contrarreloj sobre nieve en el que los competidores parten de manera individual con intervalos aproximados de 30 segundos. El resultado se determina por el menor tiempo registrado al completar la distancia total.

El esquí de fondo se desarrolla en circuitos con tramos planos, ascensos y descensos, y exige resistencia aeróbica sostenida y coordinación técnica para el impulso con esquís y bastones.

¿Son los primeros Juegos Olímpicos de Allan?

El competidor mexicano realiza su primera aparición olímpica en esta edición invernal. Su incursión en el esquí de fondo es reciente, ya que comenzó a practicar esta disciplina hace pocos años tras establecerse en Noruega, donde inició su preparación formal en condiciones invernales.

Antes de esta cita, ya participó en certámenes internacionales de alto nivel, formó parte de los Campeonatos Mundiales de Esquí Nórdico, con actuaciones registradas en Planica 2023 y en Trondheim 2025, eventos que forman parte del circuito oficial de competencia de esquí.