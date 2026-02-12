Ella es la primera mexicana en participar en esta categoría de los Juegos Olímpicos de Invierno

Mientras muchos se preguntan qué sucedió en la presente jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina 2026, lo cierto es que una deportista mexicana fue la primera en participar en una categoría impensada en esta competencia. Resulta que Regina Martínez se convirtió en la primera mujer de México en participar de Esquí de Fondo.

Mientras una mujer que estafó a su compañera hoy ganó dos medallas en los JJ.OO. de Milano - Cortina, la mexicana Martínez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en el Cross Country Femenil de 10km en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La nacida en México ha logrado algo hermoso para todo el país azteca.

La emotiva llegada de Regina Martínez en los Juegos Olímpicos de Invierno

Una curiosidad pero que hace hermoso a este deporte es que Regina llegó a la meta en la posición 108 (último lugar), pero allí la esperaban sus amigas, su familia y hasta las 3 medallistas de la prueba. Sabían de lo difícil que era esto y la felicitaron. Claro, para muchos es una de las pruebas más extenuantes físicamente en el olimpismo invernal.

Regina Martinez habló y emocionó a todos hasta las lágrimas

“Me siento increíble, es un sueño hecho realidad, ha sido un camino muy muy largo, lleno de muchos sacrificios. La mitad de este ciclo olímpico lo hice durante la residencia, viviendo en Miami, estudiando Medicina. Es increíble haber llegado a este punto. La pista fue muy dura, estoy muy feliz de haber terminado la carrera y hacer historia”, expresó en Claro Sports.

Además, sostuvo: “Ver a las medallistas esperándome, no me lo esperaba, fue increíble. Todo valió la pena, especialmente ver la recta final, con la familia y los amigos”. Tras cruzar la meta, la esquiadora mexicana abrazó a la brasileña Bruna Moura y también estaban las medallistas: las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson y la estadounidense Jessie Diggins.

Regina Martínez, entre la Medicina y el deporte

Regi es especialista en urgencias y actualmente ejerce en el Jackson Memorial Hospital de Miami, en Estados Unidos. Su camino a los los Juegos Olímpicos de Invierno comenzó cuando soñaba ser olímpica en futbol, ya que es fanática de Pumas UNAM.

Al pasar a estudiar Medicina en Minnesota comenzó a tener estrés y sufrir con el frío de aquel lugar, por lo que terminó descubriendo el esquí de fondo. “Este deporte me salvó y me devolvió un sueño, ser olímpica”, contó.

Gran parte de esta hazaña la logró viviendo en Miami, donde trabaja y donde hay temperaturas muy altas, sin nieve y en un momento en el que ella no tenía dinero. “Nunca dejen de soñar y nunca dejen de luchar por sus sueños. Crean en sí mismos, nada es imposible”, expresó, con amor, Regina Martínez.