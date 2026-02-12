Donovan Carrillo saldrá SEGUNDO en la final de los JJOO de Invierno este viernes; ¿a qué hora será la competencia?

Donovan Carrillo sigue haciendo historia mientras deja el nombre de México en alto dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026. El mexicano clasificó a la gran final del patinaje varonil, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a este evento.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Fue el pasado martes 10 de febrero cuando Donovan Carrillo se colocó entre los mejores 24 patinadores a nivel mundial, situación que lo llevó directamente a la gran final a disputarse este viernes 13 de febrero dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Ahora bien, ¿en qué posición lanzará y a qué hora se espera su participación?

¿A qué hora será la competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno?

De acuerdo con el calendario oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, la gran final del programa libre de patinaje varonil comenzará este viernes 13 de febrero en punto de las 12 del día, tiempo centro de México. Se trata, entonces, de un horario accesible para la comunidad azteca.

Cabe mencionar que Donovan Carrillo alcanzó un total de 75.56 puntos en su proceso clasificatorio, por lo que se quedó en el puesto 23 de 30 concursantes logrando, con ello, su pase a la gran final al quedar ubicado dentro de los 24 lugares para acceder a este apartado.

Dicho lo anterior, el mexicano saldrá como segundo en la rutina libre de este viernes 13 de febrero, por lo que su participación se realizará minutos después de las 12:00 horas. Con ello, se espera que el tapatío logre superar su marca anterior para acercarse a los primeros lugares de la competencia.

¿Quiénes son los mejores patinadores al momento?

Si bien la marca de 75.56 puntos de Donovan Carrillo es elevada , la realidad es que existen otros monstruos que compiten directamente por las medallas. Entre ellos aparecen Illia Malininus, Yuma Kagiyama y Adam Siao Him Fa, mismos que superaron los 100 puntos en su rutina de clasificación.