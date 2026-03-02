Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: Estos son los 17 deportes en los que México tiene medallas olímpicas

Restan alrededor de tres años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en esta década. Ante tal situación, luce interesante conocer todos y cada uno de los 17 deportes en los que México ha conseguido medallas.

Si bien México no destaca por ser uno de los países con mayor cantidad de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, los Ángeles 2028 se plantean como una posibilidad clara de aumentar el número de medallas o, bien, la cantidad de deportes en donde el país ha destacado históricamente.

¿En qué deportes México suma medallas rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Han sido un total de 17 los deportes en los que México ha logrado obtener al menos una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos. Debido a ello, los Ángeles se vislumbran como una excelente oportunidad para la delegación considerando las buenas actuaciones que los atletas tuvieron a nivel individual y colectivo en este año.

El deporte que destaca sobre el resto es el atletismo, en donde se suman tres medallas de oro en la historia. Posteriormente llega el boxeo con un total de 14 preseas, mismas de las cuales dos han sido de oro. En tercer lugar se encuentra el taekwondo, una disciplina que le ha dado a México siete medallas, dos de oro.

El ecuestre, los clavados, la halterofilia, la natación, el futbol, el tiro con arco y el ciclismo de pista le han dado a México dos medallas (al menos) a lo largo de la historia. Por último, la delegación suma una medalla en disciplinas como el judo, la esgrima, el tiro, el polo, la lucha, el pentatlón moderno y el basquetbol.

Atletismo, ¿el mejor deporte para México en los Juegos Olímpicos?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, es el atletismo el deporte insignia para México en la historia de los Juegos Olímpicos gracias a las 11 medallas que la delegación tiene en estas ediciones, mismas en las que destacan tres de oro, seis de plata y, finalmente, dos de bronce.