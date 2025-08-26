deportes
Este fue el número de medallas que obtuvo México en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 finalmente han terminado. ¿Cuántas medallas sumó México y en qué lugar del medallero quedó posicionado nuestro país?

juegos-panamericanos-junior-asuncion-2025-medallas-mexico.jpg
Instagram de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Han pasado algunos días desde la culminación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, por lo que las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. En ese sentido, y después de dos semanas de ardua competición, luce interesante conocer cuántas medallas sumó México, así como su lugar en el medallero.

El debut de los esports en los juegos Panamericanos | La Shootería

Lo primero que tienes que saber es que estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se llevaron a cabo del 9 al 23 de agosto del 2025; se sabe, además, que el evento contó con más de cuatro mil atletas distribuidos a lo largo de 41 países, los cuales forman parte de la Organización Deportiva Panamericana.

¿Cuántas medallas obtuvo México en los Juegos Panamericanos Junior 2025?

La Delegación Mexicana tuvo una participación bastante importante al sumar un total de 129 medallas, mismas que se dividieron de la siguiente forma: 29 de oro, 45 de plata y 55 de bronce. Con esta adquisición, México confirma ser una potencia en estos eventos gracias al nivel de cada uno de sus competidores.

¿Qué deportes destacaron para México en estos Juegos Panamericanos?

Si bien fueron muchos los deportes en los que la Delegación Mexicana destacó, vale decir que tanto el atletismo como los clavados sobresalieron gracias a la adquisición de medallas de oro, sumando un total de cuatro preseas doradas cada uno.

En el atletismo, México obtuvo cuatro medallas de oro, así como cinco de plata y diez más de bronce. En adición a esto, Celia Pulido se confirmó como la figura mexicana dentro del nado al sumar cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos más de bronce.

Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿En qué lugar del medallero quedó México?

Gracias a las 129 medallas obtenidas, mismas de las cuales 29 fueron de oro, la Delegación Mexicana se quedó con el cuarto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El primer lugar fue para Brasil gracias a sus 175 medallas, de las cuales 70 fueron de oro. Estados Unidos se quedó con el segundo sitio con 138 medallas (54 de oro), mientras que el top 3 lo cerró Colombia con 114 medallas, aunque de estas 47 fueron de oro.

