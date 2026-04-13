Estos son los JUEGOS que habrá en la PlayStation Plus en la segunda parte de abril

Abril del 2026 se ha convertido en uno de los meses más interesantes en cuanto a videojuegos se refiere, por lo que distintas consolas han comenzado a moverse para atraer a la mayor cantidad de usuarios. Una de ellas es la PlayStation, la cual, bajo su formato Plus, ha traído buenas noticias para los gamers.

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Como sabes, la PlayStation se ha convertido en la consola favorita de chicos y grandes por igual gracias a la cantidad de títulos que mes con mes presenta en sus servicios online. Un ejemplo de lo anterior es la PS Plus, la cual, para esta segunda parte de abril, tiene un total de 3 juegos para sus usuarios.

¿Qué videojuegos estarán en la PlayStation Plus en abril 2026?

Lords of the Fallen: El juego está disponible desde el 7 de abril y se despedirá hasta el 4 de mayo. En esencia, no es más que una aventura de acción y fantasía oscura en donde los gamers tendrán que asumir el rol de un legendario Cruzado Oscuro a fin de superar cada una de las pruebas que se muestran.

🚨 ¡JUEGAZOS DE ABRIL EN PS PLUS! 🚨



🔥🎮 Se acaban de confirmar los juegos mensuales y Sony nos deja un mes completísimo 🤯:



💀 Lords of the Fallen (A sufrir toca)

🧗‍♀️ Tomb Raider I-III Remastered (Nostalgia pura)

⚔️ Sword Art Online: Fractured Daydream (JUEGAZO).



🤔 ¿Por cuál… pic.twitter.com/zJ2gmRvMya — Legión Looterana (@LegionLooterana) April 1, 2026

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Sword Art Online : Se trata de un juego de acción multijugador cooperativo que tiene como eje principal la crisis en Alfheim Online, misma que se provocó gracias a un sistema conocido como Galaxia que, entre sus características, está la distorsión del tiempo.

: Se trata de un juego de acción multijugador cooperativo que tiene como eje principal la crisis en Alfheim Online, misma que se provocó gracias a un sistema conocido como Galaxia que, entre sus características, está la distorsión del tiempo. Tomb Raider 1, 2 y 3: Lara Croft vuelve como protagonista a través de estos tres juegos clásicos mediante gráficos con una resolución más destacada, así como controles modernos e iluminación en tiempo real que harán de esta experiencia una de las más intensas para los amantes de la PlayStation.

¿Cuál será el lanzamiento más importante de la PlayStation en el 2026?

Si bien PlayStation contará con muchos lanzamientos realmente interesantes para este año, sin duda el más esperado para los amantes de la PS5 es el GTA VI, videojuego que saldrá el 19 de noviembre y que podría tener un costo de alrededor de 100 dólares, según estimaciones.