Juegos que se disputarán HOY domingo 21 de junio en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este domingo 21 de junio con una jornada vibrante y decisiva en la fase de grupos. Tras los resultados iniciales, la presión aumenta para las selecciones de los Grupos G y H, que se enfrentan en un día clave para definir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda eliminatoria. La cartelera presenta cinco encuentros de alto nivel que pondrán a prueba la estrategia y el temple de grandes potencias futbolísticas.

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Duelos Clave de la Fase de Grupos

La actividad arranca en el Estadio de Atlanta, donde España se mide ante Arabia Saudita. Para la escuadra española, este partido representa una oportunidad crucial de redención; tras un inicio complicado, el equipo necesita sumar tres puntos para evitar complicaciones innecesarias en sus aspiraciones hacia los octavos de final. El talento de "La Roja" será puesto a prueba por un cuadro saudí que busca dar la sorpresa y consolidarse en el Grupo H, en caso de llevarse la victoria ambas selecciones podrían ponerse en la punta del Grupo H.

Más tarde, el Estadio de Los Ángeles será testigo del choque entre Bélgica e Irán. Los europeos llegan como favoritos del Grupo G, pero deberán cuidar cada detalle ante un equipo iraní que históricamente destaca por su capacidad de complicar el juego a los grandes contendientes.

La jornada continúa con el enfrentamiento en Miami: Uruguay frente a Cabo Verde. Este duelo promete intensidad, con una selección charrúa que históricamente despliega su garra característica, enfrentándose a un equipo caboverdiano que llega con la intención de demostrar su crecimiento en el escenario mundialista.

Finalmente, el cierre de la jornada se traslada al norte, al Estadio BC Place en Vancouver, donde Nueva Zelanda y Egipto medirán fuerzas. Ambos equipos llegan con el objetivo de escalar posiciones en la tabla del Grupo G, haciendo de este cierre un enfrentamiento sumamente disputado.