Apertura 2026: Gignac y los mejores goleadores extranjeros de la Liga BBVA MX en la última década

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a la vuelta de la esquina y, de acuerdo con los últimos cambios que se han vivido, se espera que sea una de las temporadas más reñidas de los últimos tiempos. Por tal motivo, no está de más recordar a los killers más espectaculares de los más recientes años.

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Los goles son amores y la afición mexicana lo sabe, por lo que el cariño que la fanaticada tiene por los delanteros extranjeros no está en debate. Ante ello, existen un puñado de jugadores que, rumbo al Apertura 2026, serán recordados por lo que hicieron en el campo en los últimos años.

¿Qué jugadores extranjeros son los máximos goleadores de los últimos años?

Imposible iniciar esta información sin mencionar a André-Pierre Gignac, otrora jugador de Tigres que es considerado el futbolista más importante de la institución y que, en la última década, no solo ganó todos los títulos posibles, sino que también se volvió una leyenda de la Liga BBVA MX.

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Rogelio Funes Mori es el único activo que estará presente en el Apertura 2026 y que, pese a no ser titular en León y Pumas, tuvo un espectacular momento con Rayados de Monterrey al ser el máximo goleador. Debajo de él aparece Julio Furch, quien brilló tanto en Santos Laguna como en Atlas.

En el cuarto lugar aparece Julián Quiñones, quien está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que brilló en Atlas y el Club América. Finalmente, el top 5 lo cierra Jonathan Rodríguez, leyenda y último gran ídolo de la novena estrella que Cruz Azul obtuvo en el año 2021.

¿Qué delanteros extranjeros hay que seguir en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Para este Apertura 2026 destacan dos elementos extranjeros que seguramente darán mucho de qué hablar en el campo. El primero de ellos es el atacante del Toluca Paulinho, mientras que el segundo es Joao Pedro, futbolista italiano que forma parte del Atlético de San Luis.