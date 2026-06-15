ÚLTIMA HORA: Jugador de Cruz Azul ya está en Inglaterra para probar suerte en el futbol europeo

Mientras gran parte de la atención de Cruz Azul está puesta en refuerzos, fichajes y movimientos rumbo al Apertura 2026, de manera inesperada también se cocina una historia que podría ser muy importante para el futuro del club.

Y es que una de las joyas de la cantera celeste ya dio un paso enorme en su carrera.

Te puede interesar: Estos son los 9 JUGADORES INTOCABLES en Cruz Azul para el Apertura 2026

Se trata de Emiliano Castañeda, joven delantero de apenas 17 años, quien ya se encuentra en Inglaterra para realizar una prueba con el Queens Park Rangers, histórico club del futbol inglés que actualmente compite en el Championship, la segunda división del país.

La oportunidad no es menor. Para cualquier futbolista de fuerzas básicas, ser observado por un club europeo representa una vitrina gigantesca, y en La Noria saben que este tipo de experiencias pueden acelerar el desarrollo de sus jóvenes talentos.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

Emiliano Castañeda, la joya que ilusiona en La Noria

Aunque todavía no es un nombre demasiado conocido para la mayoría de la afición cementera, dentro de las categorías juveniles sí lo tienen bien ubicado.

Castañeda se desempeña como delantero punta y es considerado uno de los atacantes con mayor proyección dentro de la cantera azul. A pesar de tener 17 años, ya compitió con la Sub-19 de Cruz Azul, enfrentando rivales mayores y mostrando prsonalidad.

Durante el Clausura 2026, registró cuatro goles en 17 partidos, números que quizá no parezcan espectaculares a simple vista, pero que cobran mucho valor considerando su edad y el contexto competitivo.

El canterano Cementero Emiliano Castañeda de la sub-19 viajo a Inglaterra para realizar pruebas con el Queens Park Rangers!! calidad de sobra del canterano, le deseamos toda la suerte dede La Noria hasta el viejo continente, a romperla CastaGol!! pic.twitter.com/jz1gQboDNg — El CHEMIN (@ElChemin1) June 15, 2026

También ha sumado apariciones con la Selección Mexicana Sub-17, consolidándose como un delantero que combina movilidad, lectura ofensiva y buena presencia dentro del área.

Te puede interesar: El récord de Erik Lira en Cruz Azul que solo habían logrado 4 jugadores

Inglaterra podría cambiar su carrera

La prueba con QPR inicialmente durará una semana, aunque su permanencia podría extenderse dependiendo de las sensaciones que deje en entrenamientos y evaluaciones.

Si logra convencer, Cruz Azul podría estar frente a una noticia importante: exportar a otra promesa al futbol del Viejo Continente.

Por ahora no hay negociación cerrada ni salida oficial, pero sí una realidad inevitable: Emiliano Castañeda ya tiene los reflectores de Inglaterra encima.