El jugador que se volvió héroe en el Real Madrid y podría llegar al América

El América tuvo un Clausura 2026 lleno de irregularidades, donde uno de sus principales problemas fue la falta de goles, por lo que la directiva comandada por André Jardine, ya se encuentra buscando el refuerzo que necesita la delantera azulcrema.

Con el mercado de fichajes en movimiento para el Apertura 2026, todo parece indicar que el América estaría buscando dar un golpe de autoridad, por lo que el nombre de un delantero español ha comenzado a sonar con mucha fuerza para llegar a Coapa.

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¿América se va a reforzar con un delantero europeo?

Uno de los nombres que han comenzado a sonar para llegar al equipo de André Jardine es del Joselú, quien hace unos años fue un héroe inesperado para el Real Madrid en la Champions League, siendo el encargado de marcar los dos goles que le dieron el pase a la final al conjunto blanco en la temporada 2023-24.

A lo largo de su trayectoria, ha pasado por equipos como el Celta de Vigo, Real Madrid de Castilla, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo la Coruña, Newcastle United, Deportivo Alavés, Espanyol, Real Madrid y actualmente, juega para el Al-Gharafa de Qatar.

Sin duda, su experiencia en varios equipos del futbol europeo, lo ponen con una opción para poder llegar al América, ya que la directiva está buscando un delantero de peso que pueda llenar de goles a los dirigidos por André Jardine.

Actualmente, Joselú lleva 28 goles más cuatro asistencias en 59 partidos que ha logrado disputar con el equipo, donde tiene contrato hasta el mes de junio. Aunque algunos medios reportaron que podría ir al Sevilla, ha despertado el interés del América, por lo que podría llegar a la Liga BBVA MX.

