Jugador de Liga MX sale de la cancha de URGENCIA por falta de aire y es atendido con urgencia usando OXÍGENO

La jornada 6 de la Liga MX, dejó para el Atlético de San Luis, una experiencia alarmante, cuando su jugador brasileño Lucas Esteves dejó prematuramente el terreno de juego acusando malestares que no fueron físicos, lo que alertó a los dos equipos y aficionados.

Esteves se sintió mal en pleno juego, cuando solamente habían pasado 20 minutos del enfrentamiento y se dice que le faltó el aire y experimentó debilidad por la falta de oxigenación. Eso detonó mucho más preocupación, por los fatales accidentes que han ocurrido en el mundo del futbol por derrames, paros cardiácos y otros problemas que han terminado en tragedia.

Benjamín Galdames ingresó por Esteves al minuto 21 del partido y revisado con toda la atención por los servicios médicos del club rojiblanco, y atendido con oxígeno y revisado de sus niveles de oxigenación para controlarlo.

Luego de minutos, se reportó que todo quedó en un susto y se reveló que durante los últimos días, Esteves enfermó de las vías respirtorias y aunque parecía que lo había superado y podría alinear, sufrió de un rezago al estar en alta exigencia por lo que ante la alerta de su cuerpo, decidió marcharse del terreno de juego, primeramente para cuidarse y luego para no dar ventajas a Querétaro, pues no iba a estar en buenas condiciones.

Atlético San Luis, con gran victoria ante Querétaro

Gallos Blancos de Querétaro cayeron ante un San Luis que pese a ese susto de Esteves, sacaron la victoria por 3-0, una goleada en casa que los impulsa una vez sucedido el primer tercio del torneo mexicano Clausura 2026.