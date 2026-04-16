¿Quién es el único jugador que ha marcado un triplete en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario en donde se pueden hacer grandes hazañas en el futbol, una de las más complicadas es hacer un triplete en un partido, es decir, marcar tres goles en el mismo juego. Algo que varios jugadores han logrado en la historia de los mundiales.

Sin embargo, existe un jugador que su talento lo llevó a hacer una hazaña más grande, al marcar un triplete en dos justas mundialistas diferentes, logró que siguen vigente hasta el momento, aunque en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA, van a participar varios futbolistas que podrían igualar su marca.

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¿Qué jugador ha marcado un triplete en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA?

El único jugador que ha logrado marcar un triplete en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, es el argentino Gabriel Batistuta, quien para muchos es uno de los mejores delanteros de los años noventa, logrando hacer historia y dejando un récord que nadie ha logrado alcanzar.

Gabriel Batistuta, marcó su primer triplete en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, cuando Argentina venció a la Selección de Grecia en la fase de grupos, siendo un debut mundialista maravilloso para el jugador argentino. Aunque la aventura albiceleste terminó en la ronda de octavos de final, luego de caer 3-2 ante Rumanía.

Tan solo cuatro años después, en la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1998, Gabriel Batistuta repitió su hazaña, al marcar tres goles a la Selección de Jamaica en el segundo partido de la fase de grupos. A pesar de tener una racha ganadora, no logró ayudar a su selección en la ronda de cuartos de final, donde fueron derrotados 2-1 por Países Bajos.

