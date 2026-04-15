¿Cuáles son las selecciones que más tardaron en volver a una Copa Mundial de la FIFA?

El formato de 48 selecciones que se va a usar por primera ocasión en la Copa Mundial de la FIFA 2026, marca un antes y un después en la historia del futbol, pero también abrió la puerta a que algunos países vaya a debutar por primera ocasión en la justa mundialista, mientras que otros han regresado, luego de décadas de ausencia.

Más allá de las selecciones que normalmente tienen un lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA, algunos equipos que poco podían soñar en el pasado con volver a la justa mundialista, ahora pueden volver a tener la ilusión de hacer historia en el torneo.

¡GOOOOL! Cabezazo brutal del ‘Búfalo’ Aguirre en el Tigres vs Chivas | Jornada 14 CL 2026

¿Qué selecciones tardaron más en volver a la Copa Mundial de la FIFA?

Las dos selecciones que regresan a una justa mundialista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que tenían la ausencia más larga son Haití y la República Democrática del Congo, las dos con 52 años sin clasificar, siendo su última aparición en la edición de Alemania 1974.

El otro caso que ha llamado la atención, es el regreso de la Selección de Irak, la cual tenía 40 años sin lograr clasificar a una Copa Mundial de la FIFA. En su caso, la única participación que han tenido fue en la edición de México 1986, por lo que su regreso representa un gran avance en su futbol.

Por parte del continente europeo, tenemos a tres selecciones que regresan a una Copa Mundial de la FIFA, después de 28 años de ausencia, estos son los casos de Austria, Noruega y Escocia, quienes tuvieron su última participación en la edición de Francia 1998.

Sin embargo, es importante mencionar que la ausencia más larga en la Copa Mundial de la FIFA, es la de Gales, selección que participó en la edición de Suecia 1958 y no lo volvió a hacer, hasta Qatar 2022, completando 64 años fuera de la justa mundialista.

