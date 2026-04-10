¿Quién es el jugador que más partidos ha disputado en la Copa Mundial de la FIFA?

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, han existido jugadores que por diferentes circunstancias nunca llegan a jugar el máximo torneo del futbol, otros lo hacen una ocasión y nunca vuelven. Sin embargo, existen otros que han tenido muchas más participaciones, logrando imponer récords.

En muchas ocasiones, se dice que un jugador es grande por su talento, pero la constancia a lo largo de los años, también es un factor que los lleva a ser grandes, y han estado en varias ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Quién es el jugador qué más partidos ha disputado de la Copa Mundial de la FIFA?

Durante muchos años, el alemán, Lothar Matthaus, tuvo el récord de ser el jugador con más partidos disputados de la Copa Mundial de la FIFA, con un total de 25 encuentros, ya que estuvo presente en cinco ediciones: España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Sin embargo, en la actualidad el récord de más partidos jugados en una Copa Mundial de la FIFA, le pertenece a Messi con un total de 26 duelos, el argentino comenzó su historia en la justa mundialista, cuando apenas tenía 18 años en la edición de Alemania 2006, donde quedó fuera en los cuartos de final.

Para el certamen de Sudáfrica 2010, Messi volvió a ser clave para su equipo, pero nuevamente quedó fuera en la instancia de los cuartos de final. Sin embargo, en Brasil 2014, lograría llegar a la gran final, donde Argentina perdió por la mínima ante Alemania. En Rusia 2018, las cosas no fueron sencillas para la estrella del Inter Miami, pues se fueron en octavos.

Finalmente, la gloria llegó para Messi en la Copa Mundial de la FIFA de 2022, donde Argentina le ganó la final a Francia en un duelo muy cerrado. Sin embargo, su marca podría crecer en la próxima justa mundialista.

