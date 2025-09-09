¡Increíble! Mientras el jugador más caro de México cuesta 30 millones, el de Corea del Sur vale 40

A sólo horas de que la Selección Mexicana se enfrente a Corea del Sur en su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA, los jugadores convocados para dichos partidos han estado en el foco de atención del mundo del futbol.

Uno de los descubrimientos que más ha llamado la atención es que el conjunto asiático tiene en sus filas a un futbolista más caro que cualquiera de los elegidos por Javier ‘el Vasco’ Aguirre.

Los jugadores más valiosos de Corea del Sur y de México

Se trata del defensa central Kim Min-jae, que actualmente milita en Bayern Múnich, quien ostenta de un valor estimado en 40 millones de euros. Con 28 años de edad ya tiene trayectoria en tres equipos distintos de Europa, además de dos títulos ligueros, uno de Bundesliga con su actual equipo, así como uno de Serie A que conquistó con el Napoli en la temporada 2022-23.

Por su parte, para México el futbolista mejor valuado es Santiago Giménez, el delantero del AC Milan que está valuado en aproximadamente 30 millones de euros. El ‘Bebote’ juega en el Viejo Continente desde 2022, cuando llegó a Países Bajos para jugar con el Feyenoord y ahorita está disputando su segundo semestre como rossonero.

En el segundo lugar, respectivamente de cada selección, se encuentra Kang-in Lee, el atacante del Paris Saint-Germain, actuales campeones de la Champions League y para el conjunto azteca, Edson Álvarez, el capitán del combinado nacional que actualmente milita en el Fenerbahce, ambos con un valor estimado de 25 millones de euros.

Corea del Sur derrotó a Estados Unidos; México no pudo contra Japón

El encuentro entre estos dos equipos (mismo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes), servirá como una prueba estratégica para ambos, todo esto de cara a la Copa del Mundo, pues ya ambos tienen la clasificación asegurada.

Como parte de esta gira de partidos de preparación, Corea del Sur arrancó enfrentándose a la Selección de Estados Unidos, a quienes derrotaron por un marcador de 2-0 con goles de Son Heung-Min y de Lee Dong-gyeong; mientras que los pupilos de Aguirre se vieron las caras ante el combinado nipón, contra quienes empataron sin goles en Oakland, California.